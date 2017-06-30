Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Слова Маликова про смерть Яковлева
От чего вас спасет спиннер
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Какие макароны эксперты советуют не покупать ни в коем случае
Сенатор из США заявила, что Россия совершила преступление века
Фото дня: Роналду показал новорожденных детейИз-за рождения детей Роналду даже пропустит матч за 3-е место на Кубке Конфедераций в России
Риналь Мухаметов и Равшана Куркова на съемках фэнтези «Эбигейл»
Что мы знаем о Михалине Ольшанской: 7 фактов к 25-летию актрисы
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист
«Манекен» — новый способ «развода» на дороге
«Понесем огромные убытки»: Киев жалуется на Крымский мост
48-летняя Блёданс полностью разделась в ролике
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
48-летняя Блёданс полностью разделась в ролике - СМИ
СМИ: Максакова сказала, почему Хрущев отдал Крым
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
18:26 (мск), источник: РИА "Воронеж"

СК выяснит причины гибели мужчины в канализации в Воронежской области

По предварительным данным, сельчанин отравился газом.

Россошанские следователи начали проверку по факту гибели 32-летнего жителя села Поповка. Мужчина задохнулся во время чистки канализации в среду, 28 июня, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» замруководителя Россошанского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ Вадим Стрижаков.

По данным следствия, мужчины чистили канализационный колодец во дворе частного дома на два хозяина. Погибший спустился в яму, 29-летний парень остался наверху. Младший из мужчин увидел, что старший потерял сознание. Он спустился вниз, чтобы помочь, но почувствовал недомогание из-за скопившегося в колодце газа. Случайно зашедший во двор 25-летний односельчанин вытащил 29-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в районную больницу. Второй мужчина скончался, у него осталась беременная жена.

По факту ЧП проводится проверка, назначены экспертизы. Причина смерти выясняется.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Воронежский суд отстранил Павла Пономарева от должности главы Хохольского района
Россия на полтора года продлила ответные меры на санкции Запада
Капитан сборной Германии написал письмо российским болельщикам
Ливень и град обрушились на Москву и Подмосковье (фото)
Российским ученым предложили перейти на неполный рабочий день
Россия приостановила уплату взносов в бюджет Совета Европы
Госдума выбрала лучший вариант присяги гражданина РФ
В Киеве сообщили о задержании российских пограничников
Спорт
Германия соблюдает правила Сборная Германии разгромила в полуфинале Кубка конфедераций команду Мексики, в очередной раз подтвердив постулат легендарного нападающего сборной Англии Гари Линекера
Авто
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину В субботу начнут действовать новые государственные программы по поддержке российского автопрома
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2» Даже тому, кто не видел ни одного выпуска «Дома 2» (хотя мы в существование таких людей не верим), определенно знакомы эти лица, ведь для них участие в проекте стало трамплином в шоу-бизнес и на телевидение
Недвижимость
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
В России запускают новую жилищную программу
В Москве резко вырастут тарифы на вывоз мусора
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Дану Борисову лишили родительских прав Отныне экс-телеведущая сможет видеть Полину только в присутствии отца.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь