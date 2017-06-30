СК выяснит причины гибели мужчины в канализации в Воронежской области

Россошанские следователи начали проверку по факту гибели 32-летнего жителя села Поповка. Мужчина задохнулся во время чистки канализации в среду, 28 июня, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» замруководителя Россошанского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ Вадим Стрижаков.

По данным следствия, мужчины чистили канализационный колодец во дворе частного дома на два хозяина. Погибший спустился в яму, 29-летний парень остался наверху. Младший из мужчин увидел, что старший потерял сознание. Он спустился вниз, чтобы помочь, но почувствовал недомогание из-за скопившегося в колодце газа. Случайно зашедший во двор 25-летний односельчанин вытащил 29-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в районную больницу. Второй мужчина скончался, у него осталась беременная жена.

По факту ЧП проводится проверка, назначены экспертизы. Причина смерти выясняется.