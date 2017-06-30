Доцент СамГУПС предстанет перед судом за получение 16 взяток от студентов
В Самаре завершено расследование уголовного дела доцента одной из кафедр СамГУПС, обвиняемого в 16 преступлениях по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», сообщает
В Самаре завершено расследование уголовного дела доцента одной из кафедр СамГУПС, обвиняемого в 16 преступлениях по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», сообщает
По версии следствия, в январе 2017 г. преподаватель в лекционной аудитории получил от студентов взятки по 3 тыс. руб. с каждого, а всего на общую сумму 51 тыс. руб. за передачу правильных ответов по контрольным.
Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.