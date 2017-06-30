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18:46 (мск), источник: Volga News

Доцент СамГУПС предстанет перед судом за получение 16 взяток от студентов

В Самаре завершено расследование уголовного дела доцента одной из кафедр СамГУПС, обвиняемого в 16 преступлениях по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, в январе 2017 г. преподаватель в лекционной аудитории получил от студентов взятки по 3 тыс. руб. с каждого, а всего на общую сумму 51 тыс. руб. за передачу правильных ответов по контрольным.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

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