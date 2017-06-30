Рейс в Бургас из Петербурга задерживается на 12 часов

Как сообщили «Фонтанке» читатели, утром они прибыли в Пулково и уже на месте узнали, что рейс в Бургас задерживается. Самолёт болгарской авиакомпании Bulgaria Air должен был вылететь в 12:30, но посадку постоянно переносили. В последний раз пассажиров попросили подождать до половины девятого вечера. Сейчас время вылета отодвинули уже на 1 июля.

«Ни воды, ни горячего питания, ни какой-то информации не предоставлено», — жалуются туристы.