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20:07 (мск), источник: Фонтанка

Рейс в Бургас из Петербурга задерживается на 12 часов

Больше сотни туристов на чемоданах ждут в аэропорту Петербурга начала морских каникул — в Болгарию они не могут улететь с полудня 30 июня.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили «Фонтанке» читатели, утром они прибыли в Пулково и уже на месте узнали, что рейс в Бургас задерживается. Самолёт болгарской авиакомпании Bulgaria Air должен был вылететь в 12:30, но посадку постоянно переносили. В последний раз пассажиров попросили подождать до половины девятого вечера. Сейчас время вылета отодвинули уже на 1 июля.

«Ни воды, ни горячего питания, ни какой-то информации не предоставлено», — жалуются туристы.

Отправить их на курорт борт, по последним данным, должен в 0:40. Но сам А320 задерживается, судя по всему, по техническим причинам. В Пулково его ждут с 11:40. Предполагается, что около полуночи он всё-таки приземлится в аэропорту Петербурга.

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