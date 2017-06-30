На Чеканах украли терминал с деньгами

Преступники тщательно подготовились к своей ночной вылазке. Они разрезали проволочный забор и отключили электричество. Благодаря этому манёвру, охранники узнали о краже только, когда терминала вынесли с территории автосервиса.

Администрация сервиса утверждает, что в терминале было много денег. Пока не известно, о какой сумме идёт речь.