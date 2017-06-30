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21:03 (мск), источник: Publika.md

На Чеканах украли терминал с деньгами

Необычная кража произошла минувшим вечером на Чеканах. Злоумышленники вынесли с территории автосервиса терминал с деньгами.

Преступники тщательно подготовились к своей ночной вылазке. Они разрезали проволочный забор и отключили электричество. Благодаря этому манёвру, охранники узнали о краже только, когда терминала вынесли с территории автосервиса.

Администрация сервиса утверждает, что в терминале было много денег. Пока не известно, о какой сумме идёт речь.

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