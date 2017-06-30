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23:09 (мск), источник: Tengrinews

Полицейский насмерть сбил 2-летнюю девочку в Уральске

В Уральске участковый инспектор насмерть сбил 2-летнюю девочку. Трагедия произошла во дворе многоэтажного дома, сообщает «Мой ГОРОД».

Источник: Tengrinews

Как рассказал начальник МПС ДВД ЗКО Манарбек Габдуллин, помощник участкового инспектора УВД Уральска, находясь в трудовом отпуске, на личном автомобиле Nissan Primera, заезжая во двор дома, где он сам проживает, допустил наезд на девочку 2015 года.

«Полицейский сразу же сам доставил ребенка в травмпункт Областной детской больницы. Однако девочка скончалась от полученных травм, — сообщил Габдуллин.

— Согласно экспертизе, участковый инспектор был трезв. 24 июня по факту наезда на ребенка в отношении сотрудника полиции было возбуждено уголовное дело по статье 345, части 3 УК РК.

«Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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