Дело свердловского экс-министра Сидоренко вернули в прокуратуру

30 июня Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга вернул уголовное дело в отношении бывшего министра транспорта Свердловской области Александра Сидоренко в прокуратуру.

С соответствующим ходатайством выступила сторона защиты, передает «Уралинформбюро». Адвокат экс-чиновника указал на то, что в обвинительном заключении не указано место совершения предполагаемого преступления, что не позволяет установить его подсудность.

Александра Сидоренко обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). По данным следствия, в 2010—2016 годах он являлся фактическим владельцем 70% доли в ООО «УралДорТехнологии» (оформлено на его тещу) и 100% доли в ООО «УралТрансПетролиум» (учредитель — брат экс-министра). Вопреки запрету на занятие предпринимательской деятельностью госслужащим, министр управлял этими организациями.

Будучи осведомленным о планах и графиках ремонта и строительства дорог на территории области, Сидоренко предоставлял эту информацию подконтрольным фирмам в приоритетном порядке, а также давал рекомендации о заключении договоров. Благодаря этому «УралДорТехнологии» и «УралТрансПетролиум» побеждали на аукционах, получая государственные и муниципальные контракты.

Сейчас Сидоренко находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.