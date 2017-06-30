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30 июня, источник: РИА Новости

Полиция сообщила, что стрелок в нью-йоркской больнице убит

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Устроивший перестрелку в больнице в Нью-Йорке убит, три человека пострадали, передает телеканал ABC со ссылкой на полицию.

Как сообщает телеканал, стрелок убит, однако полиция не предоставила детали. По последним данным, в результате инцидента три человека пострадали.

Перестрелка в больнице в районе Бронкс (Нью-Йорк) произошла в 14.50 по местному времени (21.50 мск). На место происшествия прибыли полиция и пожарные. По данным телеканала CBS, инцидент произошел на 16-м этаже больницы. Предположительно, стрелком был бывший сотрудник больницы.

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В Нью-Йорке при перестрелке в больнице пострадали 3 врача
00:27 (мск)© Ньюстюб
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