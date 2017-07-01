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07:54 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Пассажиры рейсового автобуса оказались заложниками в Сухом Логу

Пожилым женщинам, в том числе инвалиду, пришлось спасаться через аварийный люк и прыгать с высоты около 2 метров.

В нештатную ситуацию попали пассажиры рейсового автобуса номер 771 сообщением Екатеринбург — Сухой Лог вечером 30 июня. Как сообщил «АиФ-Урал» очевидец, по прибытию в пункт назначения, у транспортного средства заклинило единственный вход в салон, в результате чего людям пришлось сидеть взаперти около часа.

«Проблемы с дверью у автобуса возникли еще по дороге. В Белоярском водитель сумел открыть ее лишь при помощи людей снаружи — створку поддели монтировкой пришедшие на помощь граждане. Когда мы приехали в Сухой Лог, дверь вообще не открылась. Водитель пыхтел, пытаясь справиться с отказавшей автоматикой, но в результате ему пришлось вылезать в форточку, чтобы открыть снаружи. Это могло показаться смешным, но нам было не до смеха. Если бы случился пожар, мы бы оказались в душегубке. После часа бесплодных попыток выбраться мы стали требовать вызова спасателей», — рассказывает одна из пассажирок.

Застрявшим людям пришлось эвакуироваться через аварийный выход, который нужно было освободить, выдавив стекло. Конструкция автобуса предполагала настолько высокое расположение пассажирских кресел, что при использовании аварийного выхода спасавшимся нужно прыгать с высоты около двух метров. Особенно сложно это было сделать 50-летней женщине-инвалиду. Известно, что автобус принадлежит сухоложской предпринимательнице по фамилии Худякова.

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