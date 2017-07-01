Пассажиры рейсового автобуса оказались заложниками в Сухом Логу

В нештатную ситуацию попали пассажиры рейсового автобуса номер 771 сообщением Екатеринбург — Сухой Лог вечером 30 июня. Как сообщил «АиФ-Урал» очевидец, по прибытию в пункт назначения, у транспортного средства заклинило единственный вход в салон, в результате чего людям пришлось сидеть взаперти около часа.

«Проблемы с дверью у автобуса возникли еще по дороге. В Белоярском водитель сумел открыть ее лишь при помощи людей снаружи — створку поддели монтировкой пришедшие на помощь граждане. Когда мы приехали в Сухой Лог, дверь вообще не открылась. Водитель пыхтел, пытаясь справиться с отказавшей автоматикой, но в результате ему пришлось вылезать в форточку, чтобы открыть снаружи. Это могло показаться смешным, но нам было не до смеха. Если бы случился пожар, мы бы оказались в душегубке. После часа бесплодных попыток выбраться мы стали требовать вызова спасателей», — рассказывает одна из пассажирок.