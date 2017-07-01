Суд вынес приговор предпринимателю, давшему взятку сотруднику правительства Хабаровского края
Мужчина передал сто тысяч рублей чиновнику за то, чтобы она закрыла глаза на нарушения при ремонте детского сада.
Мужчина передал сто тысяч рублей чиновнику за то, чтобы она закрыла глаза на нарушения при ремонте детского сада.
В Хабаровском крае представитель строительной организации признан виновным в даче взятки, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Следствием и судом установлено, что 14 октября 2015 года главный специалист территориального отдела управления государственного строительного надзора главного контрольного управления правительства Хабаровского края приехала в город Бикин для проведения внеплановой проверки строящегося детского сада.
Во время проверки были выявлены нарушения: стены окрашены краской, не соответствующим нормам СанПиН, недостатки по сантехническим работам, противопожарной системе и прочее. Несмотря на это, злоумышленница получила от представителя подрядной организации взятку в размере 100 тысяч рублей, а взамен подготовила, а позднее выдала заключение о соответствии построенного объекта требованиям технического регламента и проектной документации.
В апреле этого года решением суда женщина была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.
В отношении представителя строительной организации также было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 291 УК РФ (дача взятки).
Сегодня стало известно, что приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.