Суд вынес приговор предпринимателю, давшему взятку сотруднику правительства Хабаровского края

В Хабаровском крае представитель строительной организации признан виновным в даче взятки, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.

Следствием и судом установлено, что 14 октября 2015 года главный специалист территориального отдела управления государственного строительного надзора главного контрольного управления правительства Хабаровского края приехала в город Бикин для проведения внеплановой проверки строящегося детского сада.

Во время проверки были выявлены нарушения: стены окрашены краской, не соответствующим нормам СанПиН, недостатки по сантехническим работам, противопожарной системе и прочее. Несмотря на это, злоумышленница получила от представителя подрядной организации взятку в размере 100 тысяч рублей, а взамен подготовила, а позднее выдала заключение о соответствии построенного объекта требованиям технического регламента и проектной документации.

В апреле этого года решением суда женщина была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

В отношении представителя строительной организации также было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 291 УК РФ (дача взятки).

Сегодня стало известно, что приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.