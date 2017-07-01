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06:12 (мск), источник: Губерния онлайн

Возгорание электрощитов произошло в одном из жилых домов Советской Гавани

При происшествии никто не пострадал.

Накануне вечером в девятиэтажке по улице Советской в Советской Гавани произошло возгорание электрощитов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

В пятницу, 30 июня в 20:32 на пульт пожарной охраны Советской Гавани поступила информация о загорании в девяти этажном жилом доме по улице Советской. Прибывшие пожарные расчеты обнаружили горение электрощитов с третьего по девятый этажи. Распространение пламени удалось остановить за десять минут.

Пожар полностью был потушен в 21:14. Его площадь составила около 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. До прибытия первых пожарных подразделений самостоятельно вышли из дома 40 человек. Всего для ликвидации пожара было задействовано девять человек и четыре единицы техники.

Сейчас на месте работают специалисты МЧС. Им предстоит установить причины возгорания, виновного и материальный ущерб.

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