Возгорание электрощитов произошло в одном из жилых домов Советской Гавани

Накануне вечером в девятиэтажке по улице Советской в Советской Гавани произошло возгорание электрощитов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

В пятницу, 30 июня в 20:32 на пульт пожарной охраны Советской Гавани поступила информация о загорании в девяти этажном жилом доме по улице Советской. Прибывшие пожарные расчеты обнаружили горение электрощитов с третьего по девятый этажи. Распространение пламени удалось остановить за десять минут.

Пожар полностью был потушен в 21:14. Его площадь составила около 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. До прибытия первых пожарных подразделений самостоятельно вышли из дома 40 человек. Всего для ликвидации пожара было задействовано девять человек и четыре единицы техники.

Сейчас на месте работают специалисты МЧС. Им предстоит установить причины возгорания, виновного и материальный ущерб.