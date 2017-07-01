Трое мошенников из Хабаровска похитили у пенсионеров более миллиона рублей

Полицейские Хабаровска задержали троих местных жителей, подозреваемых в совершении мошенничеств в отношении пенсионеров, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Хабаровскому краю.

Установлено, что 28-летний злоумышленник обзванивал пенсионеров и представлялся близким родственником, у которого неожиданно возникли серьезные финансовые проблемы. Для их решения подозреваемый просил передать ему все имеющиеся денежные средства.

Для переговоров он использовал сим-карты, зарегистрированные на третьих лиц. После каждого мошенничества менял номер телефона. Деньги у потерпевших забирали двое сообщников злоумышленника — неработающие местные жители 27 и 23 лет.

Так, у 71-летней хабаровчанки подельники похитили 300 тысяч рублей. Аналогичную сумму передала другая престарелая жительница краевого центра.

Действовали сообщники и за пределами Хабаровска. В одном из поселков Солнечного района подозреваемые похитили у пожилой женщины 195 тысяч рублей.

Злоумышленники были задержаны при поддержке спецназа.

При обыске по местам проживания подозреваемых изъяты сотовые телефоны, сим-карты различных операторов сотовой связи, банковские карты.

Установлено, что двое задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Сотрудники полиции установили причастность подозреваемых к 11 противоправным эпизодам с ущербом более одного миллиона рублей.

28-летнему организатору мошеннической схемы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще один подозреваемый на время предварительного расследования будет находиться под домашним арестом, в отношении третьего избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.