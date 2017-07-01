Двое жителей Усть-Кута в Приангарье спасли тонущую в реке девочку
Ребенок ушел купаться без присмотра взрослых.
Ребенок ушел купаться без присмотра взрослых.
Двое мужчин из
Накануне вечером, 30 июня, в дежурную часть поступило сообщение из детской городской больницы
«После оказания первой помощи девочка задышала, но затем стала снова терять сознание. Мы с моим напарником повезли ее на машине навстречу скорой помощи. Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает», — рассказал один из спасателей Алексей Караулов.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет дана оценка действиям законных представителей ребенка. А так же просят откликнуться мужчину, который вместе с 42-летним Алексеем Карауловым принимал участие в спасении ребенка. Телефон дежурной части 8 (39565) 5−17−02, 8 9992303780, либо в
Напомним, с начала года на водоемах Иркутской области утонуло 16 детей (в 2016 году за этот же период 10), из них в июне — 12. Полиция призывает родителей обратить пристальное внимание на безопасность своих несовершеннолетних детей и не оставлять их без присмотра.