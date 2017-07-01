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08:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Двое жителей Усть-Кута в Приангарье спасли тонущую в реке девочку

Ребенок ушел купаться без присмотра взрослых.

Двое мужчин из Усть-Кута в Иркутской области спасли 6-летнюю девочку из реки. Ребенок находился у бабушки, которая упустила ребенка из виду, и девочка убежала купаться. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет дана оценка действиям законных представителей девочки. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Накануне вечером, 30 июня, в дежурную часть поступило сообщение из детской городской больницы Усть-Кута о том, что к ним доставлена девочка с признаками утопления. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что девочка гостила у бабушки в садоводстве «Нефтянник», расположенный на берегу реки Лена. Когда женщина отвлеклась девочка убежала на речку. В воде несовершеннолетняя стала захлебываться и тонуть. Это заметили двое мужчин, отдыхающих на берегу, они стали нырять в воду в поисках ребенка. Через несколько минут девочку обнаружили, вынесли на берег и провели реанимационные мероприятия.

«После оказания первой помощи девочка задышала, но затем стала снова терять сознание. Мы с моим напарником повезли ее на машине навстречу скорой помощи. Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает», — рассказал один из спасателей Алексей Караулов.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет дана оценка действиям законных представителей ребенка. А так же просят откликнуться мужчину, который вместе с 42-летним Алексеем Карауловым принимал участие в спасении ребенка. Телефон дежурной части 8 (39565) 5−17−02, 8 9992303780, либо в пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области 89247141175.

Напомним, с начала года на водоемах Иркутской области утонуло 16 детей (в 2016 году за этот же период 10), из них в июне — 12. Полиция призывает родителей обратить пристальное внимание на безопасность своих несовершеннолетних детей и не оставлять их без присмотра.

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