Правоохранители задержали красноярца, укравшего книги о Гарри Поттере

Сотрудники Росгвардии задержали красноярца, укравшего книги о приключениях Гарри Поттера. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 30 июня в книжном отделе ТРЦ в Советском районе. На пульт централизованной охраны поступил сигнал «тревога», после чего на место выехал наряд. Выяснилось, что из отдела были украдены книги на сумму около 4000 рублей.

Правоохранители установили личность грабителя по камерам видеонаблюдения. Вскоре подозреваемого задержали — им оказался 21-летний парень, который не был ранее судим. Похищенные книги были изъяты при осмотре. Какие именно эпизоды «Гарри Поттера» украл красноярец и для каких целей, не уточняется.

Молодого человека доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас по данному факту проводится проверка.