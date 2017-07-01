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08:06 (мск), источник: Zakon.kz

Ограбление банка в Алматы совершил его бывший работник

Наводчиком выступал действующий сотрудник учреждения.

Источник: Zakon.kz

Ограбление банка, совершенное 27 июня в Алматы, раскрыто, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя МВД РК Алмаса Садубаева.

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Напомним, 27 июня в Алматы было совершено разбойное нападение на отделение «Альфа Банка».

«Неизвестный, подобрав ключи, проник в хранилище банка и, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладел деньгами в сумме 65 миллионов 300 тысяч тенге. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны бывший и действующий сотрудники этого финансового учреждения. Последний исполнял роль наводчика. У задержанных изъят пневматический пистолет, электронный пропуск и похищенные деньги в полном объеме», — сообщил Садубаев.

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