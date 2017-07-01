Ограбление банка в Алматы совершил его бывший работник

Ограбление банка, совершенное 27 июня в Алматы, раскрыто, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя МВД РК Алмаса Садубаева.

Напомним, 27 июня в Алматы было совершено разбойное нападение на отделение «Альфа Банка».