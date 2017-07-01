Ограбление банка в Алматы совершил его бывший работник
Наводчиком выступал действующий сотрудник учреждения.
Наводчиком выступал действующий сотрудник учреждения.
Ограбление банка, совершенное 27 июня в Алматы, раскрыто, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя МВД РК Алмаса Садубаева.
Напомним, 27 июня в Алматы было совершено разбойное нападение на отделение «Альфа Банка».
«Неизвестный, подобрав ключи, проник в хранилище банка и, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладел деньгами в сумме 65 миллионов 300 тысяч тенге. В ходе проведения комплекса