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08:07 (мск), источник: PROUFU.ru

Уфимка провалилась в люк в автобусе и сломала ногу

В сложную ситуацию попала 36-летняя уфимка Евгения С. Она обратилась в редакцию ProUfu.ru с просьбой о помощи.

28 июня утром молодая женщина поехала на собеседование по поводу трудоустройства и получила в автобусе тяжелую травму. По ее словам, Евгения вошла в заднюю дверь автобуса «НефАЗ», следовавший по 51-му маршруту, и провалилась в открытый люк почти по пояс.

«Я была в шоке от боли и от пережитого ужаса, — рассказала Евгения. — Говорят, что мне еще повезло, что автобус сразу не тронулся с места, потому что его механизмы запросто моги бы оторвать мне ногу. А если бы туда попал ребенок, то мог бы провалиться вообще с головой в люк».

Водитель сразу же вызвал «скорую помощь» и полицию и сообщил своему диспетчеру о случившемся. Он сказал, что люки в автобусе не закрываются на ключ давно. Но до сих пор таких ЧП не случалось.

По мнению водителя, его могли открыть какие-то подростки-хулиганы и затем неплотно прикрыть. Кто-то сказал, что после того, как Евгения упала в люк, из автобуса выскочили два человека — возможно, те самые «шутники». Кондуктора в автобусе не было, пассажиров в салоне было мало, так что свидетелей особо не нашлось.

Обследование показало, что у Евгении закрытый перелом 4 и 5 пястных костей. На ногу наложили гипс. Ни о каком трудоустройстве, конечно, до полного выздоровления и речи быть не может. Так что Евгении, которая в одиночку растит пятилетнюю дочку, предстоят нелегкие времена. Дочка-кроха поддерживает маму как может, помогла сфотографировать травмированную ногу, приносит чай, помогает передвигаться по комнате. А больше помощи, судя по всему, Евгении ждать и не от кого. Где брать деньги на лечение, поездки к врачу на такси, она пока не знает.

«Участковый дело закрыл за неимением злого умысла со стороны водителя. Сказали, чтоб после лечения и восстановления я шла к мировому судье и требовала возмещения морального вреда, — горюет Евгения. — Согласна, что водитель сам открытым люк, конечно не оставлял, но ведь он проявил халатность. В этой ситуации были нарушены нормы безопасности пассажироперевозок, люк должен быть надежно прикручен. Пассажиры обычно не смотрят под ноги, когда входят в автобус, они же не по стройке передвигаются».

Вчера Евгении исполнилось 36 лет, но праздник получился невеселым. Она просит откликнуться возможных свидетелей происшедшего и помочь ей добиться справедливости. Если вы располагаете информацией о происшедшем с Евгенией ЧП или готовы как-то еще поддержать ее, можете связаться с ней через личное сообщение.

ProUfu.ru будет следить за ситуацией.

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