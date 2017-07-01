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08:27 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Дело врагов взрывателей

Арестованы сразу пятеро офицеров ФСБ.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», сразу пятеро сотрудников управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Москве и области были задержаны сотрудниками центрального аппарата спецслужбы, а затем и арестованы судом.

Двое из них подозреваются в получении взятки, а остальные — в посредничестве в этом.

По версии военного следствия, чекисты рассчитывали получить деньги с руководства АО «НИТИ им. П. И. Снегирева», одного из ведущих предприятий по производству взрывателей для широкой номенклатуры боеприпасов. По данным «Ъ», сейчас в УФСБ проводится проверка, по итогам которой могут быть приняты кадровые решения в отношении некоторых руководителей управления.

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По данным источников «Ъ» в ФСБ, под следствием оказались сразу пятеро сотрудников столичного управления спецслужбы во главе с заместителем начальника 7-го межрайонного управления Алексеем Кругловым. Полковник Круглов и оперативник Роман Надеждин подозреваются 51-м военным следственным отделом (ВСО) СКР по Москве в получении взятки в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В свою очередь, начальнику отделения УФСБ по городу Балашихе Денису Семенову, а также оперативникам Алексею Винокурову и Артуру Юсуфову следствие инкриминирует посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

По версии следствия, чекисты, проверяя АО «Научно-исследовательский технологический институт им. П. И. Снегирева», предприятие, созданное более 75 лет назад в подмосковном Железнодорожном и до сих пор являющееся одним из ведущих в России разработчиков механических и электромеханических взрывателей для широкой номенклатуры боеприпасов, выявили нарушения, связанные с оформлением его сотрудников. Затем, сообщив директору АО Игорю Григорьеву, что он может стать фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве или растрате (ст. 159 или ст. 160 УК РФ), они потребовали выплатить по несколько миллионов рублей за каждую «мертвую душу», якобы выявленную на предприятии.

Игорь Григорьев предпочел обратиться с заявлением о вымогательстве в управление собственной безопасности ФСБ. Затем, уже под контролем вышестоящих чекистов, между менеджментом предприятия и сотрудниками УФСБ начались переговоры, в ходе которых было решено, что отступные составят 3 млн руб.

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Передача оговоренной суммы состоялась в одном из ресторанов «Макдоналдс». Однако вместо 3 млн руб. полковник Круглов, которого тут же задержали, получил на миллион меньше и бумажную «куклу». Затем были задержаны и остальные предполагаемые участники вымогательства, которых взяли на рабочих местах.

Поскольку офицеры Надеждин и Винокуров признали свою вину и решили сотрудничать со следствием, Московский окружной военный суд по ходатайствам 51-го ВСО определил их под домашний арест. Подозреваемым запрещено пользоваться любыми средствами связи и покидать своих квартиры. Их перемещения сотрудники ФСИН контролируют с помощью электронных браслетов.

Остальные фигуранты расследования, не признающие вину, были отправлены судом в СИЗО, где они проведут по крайней мере два ближайших месяца. Представители защиты обвиняемых от комментариев воздержались, сославшись на подписки о неразглашении, данные участникам расследования. В АО «НИТИ им. П. И. Снегирева» получить комментарии не удалось — руководителей предприятия не оказалось на рабочих местах.

Между тем, по данным источников «Ъ», в УФСБ по Москве и области сейчас проводится масштабная антикоррупционная проверка, по результатам которой в отставку могут быть отправлены некоторые его руководители. Дело в том, что массовым арестам офицеров предшествовал еще один коррупционный скандал — за посредничество в получении взятки в $100 тыс. был задержан, а потом и арестован один из сотрудников УФСБ Станислав Гольев. Полковник, по версии следствия, вымогал деньги за прекращение проверок в отношении учреждений департамента культуры правительства Москвы, утверждая при этом, что доллары пойдут его руководству. В ФСБ ситуацию пока не комментируют.

Юрий Сенаторов

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