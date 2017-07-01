Жительница Красноярска скончалась после укола в массажном салоне

Жительница Красноярска скончалась после инъекции в массажном салоне Октябрьского района города, сообщили в ГСУ Следственного комитета РФ по Красноярскому краю.

По версии следствия, 29 июня около 17 часов в салон красоты, расположенный по улице Курчатова, пришла 57-летняя женщина. Она обратилась к ранее знакомому ей медработнику за сеансом массажа, поскольку имела боли в области грудного и поясничного отделов позвоночника.

После сеанса массажист по просьбе пациентки сделал инъекцию препарата из смеси лекарственных средств, содержащих обезболивающее вещество. После введения укола в период времени с 19.00 до 19.30 пациентка почувствовала себя плохо и скоропостижно скончалась.

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч1.ст 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, изучается медицинская карта пациентки, запланирован допрос сотрудника массажного салона.

Расследование уголовного дела продолжается.