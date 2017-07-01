Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
Захарченко протестировал пистолет производства ДНР
В самолете, летевшем из Москвы в Анталью, произошла драка
Эксперт рассказал, почему страны НАТО на самом деле боятся РФ
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
СМИ: Алла Пугачева экстренно покидает Юрмалу
Близкие Яковлева раскрыли истинную причину смерти
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
"Противник убит точно": Захарченко о новом пистолете ДНР
«Огромные убытки»: Киев жалуется на Крымский мост
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
48-летняя Блёданс полностью разделась в ролике - СМИ
СМИ: Максакова сказала, почему Хрущев отдал Крым
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
09:44 (мск), источник: Newslab.ru

Жительница Красноярска скончалась после укола в массажном салоне

Жительница Красноярска скончалась после инъекции в массажном салоне Октябрьского района города.

Жительница Красноярска скончалась после инъекции в массажном салоне Октябрьского района города, сообщили в ГСУ Следственного комитета РФ по Красноярскому краю.

По версии следствия, 29 июня около 17 часов в салон красоты, расположенный по улице Курчатова, пришла 57-летняя женщина. Она обратилась к ранее знакомому ей медработнику за сеансом массажа, поскольку имела боли в области грудного и поясничного отделов позвоночника.

После сеанса массажист по просьбе пациентки сделал инъекцию препарата из смеси лекарственных средств, содержащих обезболивающее вещество. После введения укола в период времени с 19.00 до 19.30 пациентка почувствовала себя плохо и скоропостижно скончалась.

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч1.ст 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, изучается медицинская карта пациентки, запланирован допрос сотрудника массажного салона.

Расследование уголовного дела продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Красноярцев удивил сильный туман на Енисее
«Ъ» узнал об аресте пяти сотрудников ФСБ за крупную взятку
Капитан сборной Германии написал письмо российским болельщикам
МРОТ в России повышен до 7800 рублей в месяц
Самолет США провел разведку у российской базы в Тартусе
Южная Корея назвала условие начала диалога между США и КНДР
Первая женщина-председатель Гонконга вступила в должность
Журналисты чуть не уронили лампу на Трампа
Спорт
Творение сумасшедшего: почему Чили — один из фаворитов ЧМ-2018 Лучшая команда Южной Америки добралась до финала Кубка конфедераций. Но для чилийцев это не потолок. Называем причины считать их претендентами на триумф через год
Авто
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину В субботу начнут действовать новые государственные программы по поддержке российского автопрома
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2» Даже тому, кто не видел ни одного выпуска «Дома 2» (хотя мы в существование таких людей не верим), определенно знакомы эти лица, ведь для них участие в проекте стало трамплином в шоу-бизнес и на телевидение
Недвижимость
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
«Газпром» построит новую высотку в Петербурге
В Петербурге выросли инвестиции в недвижимость
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Дану Борисову лишили родительских прав Отныне экс-телеведущая сможет видеть Полину только в присутствии отца.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь