Слесарь-электрик фейковым авиабилетом обманул завод на 20 тысяч в Воронеже

В Воронеже представитель завода написал заявление в полицию. Он сообщил, что во время инвентаризации выявили большую недостачу. Речь идет о 20 тысячах рублей.

Правоохранители организовали проверку. По их данным, деньги пропали в апреле 2017 года.

«21-летнего слесаря-электрика в это время направляли в командировку, — пояснили в МВД. — По возвращении он предоставил авиабилеты с признаками подделки».

Мужчину допросили. Он уже дал признательные показания. За присвоение денег воронежцу грозит два год тюрьмы.