Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
Захарченко протестировал пистолет производства ДНР
Московские фрилансеры скупают загородное жилье
Тревожные слухи о здоровье Пугачевой: правда или вымысел
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
В 2 раза быстрее инфляции Почему в России стремительно дорожает бензин?
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
СМИ: «Если Россия не уйдет из Сирии, ее заставят»
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист
«Манекен» — новый способ «развода» на дороге
«Понесем огромные убытки»: Киев жалуется на Крымский мост
48-летняя Блёданс полностью разделась в ролике
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Паулина Андреева затмила всех на закрытии ММКФ (фото)
48-летняя Блёданс полностью разделась в ролике - СМИ
СМИ: Максакова сказала, почему Хрущев отдал Крым
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
09:38 (мск), источник: Новости Воронежа

Слесарь-электрик фейковым авиабилетом обманул завод на 20 тысяч в Воронеже

Теперь ему предстоит ответить за присвоение.

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже представитель завода написал заявление в полицию. Он сообщил, что во время инвентаризации выявили большую недостачу. Речь идет о 20 тысячах рублей.
Правоохранители организовали проверку. По их данным, деньги пропали в апреле 2017 года.

«21-летнего слесаря-электрика в это время направляли в командировку, — пояснили в МВД. — По возвращении он предоставил авиабилеты с признаками подделки».

Мужчину допросили. Он уже дал признательные показания. За присвоение денег воронежцу грозит два год тюрьмы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Житель Воронежа хранил у себя дома порох и самодельный пистолет
«Ъ» узнал об аресте пяти сотрудников ФСБ за крупную взятку
Капитан сборной Германии написал письмо российским болельщикам
МРОТ в России повышен до 7800 рублей в месяц
Самолет США провел разведку у российской базы в Тартусе
Южная Корея назвала условие начала диалога между США и КНДР
Первая женщина-председатель Гонконга вступила в должность
Журналисты чуть не уронили лампу на Трампа
Спорт
Творение сумасшедшего: почему Чили — один из фаворитов ЧМ-2018 Лучшая команда Южной Америки добралась до финала Кубка конфедераций. Но для чилийцев это не потолок. Называем причины считать их претендентами на триумф через год
Авто
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину В субботу начнут действовать новые государственные программы по поддержке российского автопрома
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2» Даже тому, кто не видел ни одного выпуска «Дома 2» (хотя мы в существование таких людей не верим), определенно знакомы эти лица, ведь для них участие в проекте стало трамплином в шоу-бизнес и на телевидение
Недвижимость
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
Московские фрилансеры скупают загородное жилье
В Москве резко вырастут тарифы на вывоз мусора
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Дану Борисову лишили родительских прав Отныне экс-телеведущая сможет видеть Полину только в присутствии отца.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь