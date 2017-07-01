Слесарь-электрик фейковым авиабилетом обманул завод на 20 тысяч в Воронеже
Теперь ему предстоит ответить за присвоение.
Теперь ему предстоит ответить за присвоение.
В Воронеже представитель завода написал заявление в полицию. Он сообщил, что во время инвентаризации выявили большую недостачу. Речь идет о 20 тысячах рублей.
Правоохранители организовали проверку. По их данным, деньги пропали в апреле 2017 года.
«21-летнего
Мужчину допросили. Он уже дал признательные показания. За присвоение денег воронежцу грозит два год тюрьмы.