В Тольятти мужчина из ревности ударил соседа ножом
В полицию Тольятти поступило сообщение из городской больницы о госпитализации 25-летнего молодого человека с ножевым ранением.
В полицию Тольятти поступило сообщение из городской больницы о госпитализации 25-летнего молодого человека с ножевым ранением.
Полицейские установили, что в подъезде одного из домов между мужчинами, проживающими в соседних квартирах, возник конфликт. В результате ссоры подозреваемый ударил своего оппонента ножом.
Как выяснили оперуполномоченные уголовного розыска, накануне пострадавший вел активную телефонную переписку с супругой 35-летнего соседа. Муж женщины, прочитав
Прибывшие в медучреждение полицейские обнаружили в приемном покое подозреваемого в совершении преступления. Мужчина чистосердечно признался в содеянном.
В отношении подозреваемого следствием УМВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».