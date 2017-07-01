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09:35 (мск), источник: Volga News

В Тольятти мужчина из ревности ударил соседа ножом

В полицию Тольятти поступило сообщение из городской больницы о госпитализации 25-летнего молодого человека с ножевым ранением.

Полицейские установили, что в подъезде одного из домов между мужчинами, проживающими в соседних квартирах, возник конфликт. В результате ссоры подозреваемый ударил своего оппонента ножом.

Как выяснили оперуполномоченные уголовного розыска, накануне пострадавший вел активную телефонную переписку с супругой 35-летнего соседа. Муж женщины, прочитав SMS-сообщения, решил выяснить отношения с молодым человеком. Сначала разговор на повышенных тонах шел по телефону, но позже мужчина предложил соседу выйти на лестничную площадку, где на почве ревности нанес ему ранение кухонным ножом.

Прибывшие в медучреждение полицейские обнаружили в приемном покое подозреваемого в совершении преступления. Мужчина чистосердечно признался в содеянном.

В отношении подозреваемого следствием УМВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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