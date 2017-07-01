В центре Львова упавшая ветка дерева травмировала женщину
Женщину госпитализировали.
Женщину госпитализировали.
Во Львове в парке имени Ивана Франко упавшая ветка дерева травмировала женщину. Об этом сообщает
Инцидент произошел 30 июня.
«Во Львове в центральной части парка им. Ивана Франко по ул. Университетская, вследствие падения ветки дерева, получила травмы жительница. Львова, 1987 года рождения», — говорится в сообщении.
Женщину госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Напомним, что 29 июня Львов накрыло сильным дождем с громом, молниями и градом. От удара молнии погибли два человека: 9-летняя девочка и мужчина в возрасте около 35 лет. Еще двух пострадавших — ребенка и мужчину — доставили в больницу.