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09:52 (мск), источник: 112.ua

В центре Львова упавшая ветка дерева травмировала женщину

Женщину госпитализировали.

Во Львове в парке имени Ивана Франко упавшая ветка дерева травмировала женщину. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Инцидент произошел 30 июня.

«Во Львове в центральной части парка им. Ивана Франко по ул. Университетская, вследствие падения ветки дерева, получила травмы жительница. Львова, 1987 года рождения», — говорится в сообщении.

Женщину госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, что 29 июня Львов накрыло сильным дождем с громом, молниями и градом. От удара молнии погибли два человека: 9-летняя девочка и мужчина в возрасте около 35 лет. Еще двух пострадавших — ребенка и мужчину — доставили в больницу.

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