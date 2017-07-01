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10:53 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе камеры сняли вора-домушника в комиссионке

В соцсетях появилось сообщение с просьбой помочь опознать и найти вора, ограбившего дом, пока хозяева отдыхали в отпуске.

Пострадавший домовладелец пообещал за полезную информацию не только выплатить вознаграждение, но и угостить тремя ящиками пива.

«С 23 на 24 июня, пока мы были в отпуске, вор проник в дом и перевернул там все вверх дном. Вскрыл сейф, украл три телевизора, золото, шубу. Передвигается на белом SsangYong Kyron Невысокого роста. Буду благодарен за любую информацию. 89272341202 смс/ватсап/звонок. На видео — он самый», — сообщил Марат Хакимов в группе БашДТП.

Мужчина пояснил, что вскоре после кражи вор был замечен в магазине б/у техники в Уфе, его сняли камеры видеонаблюдения.

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