В Уфе камеры сняли вора-домушника в комиссионке
В соцсетях появилось сообщение с просьбой помочь опознать и найти вора, ограбившего дом, пока хозяева отдыхали в отпуске.
В соцсетях появилось сообщение с просьбой помочь опознать и найти вора, ограбившего дом, пока хозяева отдыхали в отпуске.
Пострадавший домовладелец пообещал за полезную информацию не только выплатить вознаграждение, но и угостить тремя ящиками пива.
«С 23 на 24 июня, пока мы были в отпуске, вор проник в дом и перевернул там все вверх дном. Вскрыл сейф, украл три телевизора, золото, шубу. Передвигается на белом SsangYong Kyron Невысокого роста. Буду благодарен за любую информацию. 89272341202 смс/ватсап/звонок. На видео — он самый», — сообщил Марат Хакимов в группе БашДТП.
Мужчина пояснил, что вскоре после кражи вор был замечен в магазине б/у техники в Уфе, его сняли камеры видеонаблюдения.