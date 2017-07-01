В Уфе камеры сняли вора-домушника в комиссионке

Пострадавший домовладелец пообещал за полезную информацию не только выплатить вознаграждение, но и угостить тремя ящиками пива.

«С 23 на 24 июня, пока мы были в отпуске, вор проник в дом и перевернул там все вверх дном. Вскрыл сейф, украл три телевизора, золото, шубу. Передвигается на белом SsangYong Kyron Невысокого роста. Буду благодарен за любую информацию. 89272341202 смс/ватсап/звонок. На видео — он самый», — сообщил Марат Хакимов в группе БашДТП.