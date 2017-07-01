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09:49 (мск), источник: 112.ua

В трех западных областях Украины остаются обесточенными 80 населенных пунктов

Вчера было восстановлено электроснабжение в 801 населенном пункте в десяти областях.

Источник: 112.ua

В трех западных областях Украины остаются обесточенными 80 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

«По состоянию на 7:00 1 июля остаются обесточенными 80 населенных пунктов в трех областях, а именно: Львовская — 33, Хмельницкая — 29 и Волынская — 18», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вчера было восстановлено электроснабжение в 801 населенном пункте в десяти областях.

Напомним, что в ночь с 29 на 30 июня в результате сложных погодных условий были обесточены почти 900 населенных пунктов. Наибольшее количество населенных пунктов осталось без света в Хмельницкой области — 262.

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