В трех западных областях Украины остаются обесточенными 80 населенных пунктов
Вчера было восстановлено электроснабжение в 801 населенном пункте в десяти областях.
Вчера было восстановлено электроснабжение в 801 населенном пункте в десяти областях.
В трех западных областях Украины остаются обесточенными 80 населенных пунктов. Об этом сообщает
«По состоянию на 7:00 1 июля остаются обесточенными 80 населенных пунктов в трех областях, а именно: Львовская — 33, Хмельницкая — 29 и Волынская — 18», — говорится в сообщении.
Отмечается, что вчера было восстановлено электроснабжение в 801 населенном пункте в десяти областях.
Напомним, что в ночь с 29 на 30 июня в результате сложных погодных условий были обесточены почти 900 населенных пунктов. Наибольшее количество населенных пунктов осталось без света в Хмельницкой области — 262.