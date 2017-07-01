В Самаре ищут 20-летнюю девушку

20-летняя Алена Антипова пропала в Самаре в ночь с 28 на 29 июня. Местонахождение девушки, как и подробности пропажи неизвестны.

Приметы: рост примерно 160 см, волосы русые с мелированием, стрижка средней длины, глаза голубые.

Как сообщили ProGorodSamara.ru родственники девушки, они написали заявление в полицию.