В Самаре ищут 20-летнюю девушку
Она исчезла в ночь с 28 на 29 июня.
Она исчезла в ночь с 28 на 29 июня.
20-летняя Алена Антипова пропала в Самаре в ночь с 28 на 29 июня. Местонахождение девушки, как и подробности пропажи неизвестны.
Приметы: рост примерно 160 см, волосы русые с мелированием, стрижка средней длины, глаза голубые.
Как сообщили ProGorodSamara.ru родственники девушки, они написали заявление в полицию.
С любой информацией о девушке обращаться по телефонам +79277747892 — Екатерина (сестра), +79371733990 — Алина (подруга), +79276089885 — Елена (подруга).