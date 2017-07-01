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11:17 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре ищут 20-летнюю девушку

Она исчезла в ночь с 28 на 29 июня.

20-летняя Алена Антипова пропала в Самаре в ночь с 28 на 29 июня. Местонахождение девушки, как и подробности пропажи неизвестны.

Приметы: рост примерно 160 см, волосы русые с мелированием, стрижка средней длины, глаза голубые.

Как сообщили ProGorodSamara.ru родственники девушки, они написали заявление в полицию.

С любой информацией о девушке обращаться по телефонам +79277747892 — Екатерина (сестра), +79371733990 — Алина (подруга), +79276089885 — Елена (подруга).

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