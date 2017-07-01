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11:19 (мск), источник: СуперОмск

В Омске BMW снова ночью сбил дорожника, наносившего разметку

ДТП произошло в 23:35 в пятницу, 30 июня, на ул. 3-я Енисейская.

По предварительным данным, водитель иномарки двигался по 3-й Енисейской со стороны ул. Конева. В районе дома № 12 он врезался в стоявшую ГАЗель, после чего сбил дорожного рабочего, который в это время наносил разметку на проезжей части.

29-летний потерпевший был с травмами доставлен в больницу.

Отметим, в Омске это уже не первый случай, когда BMW в ночное время сбивает дорожного рабочего. В ночь на 2 июня на ул. Лукашевича автомобиль BMW X5 на большой скорости сбил двух дорожных рабочих, наносивших разметку, после чего скрылся. Один из парней погиб. Впоследствии разбитый автомобиль был найден в одном из дворов на ул. Волгоградской, а водитель задержан. На допросе он заявил, что на дороге никого не было, а затем он отвлекся за упавшим на пол смартфоном.

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