В Унгенах сотрудник аптеки продавал наркотики прямо на рабочем месте
Администратор аптеки в Унгенах незаконно продавал препараты, содержащие наркотические вещества, сообщает
Администратор аптеки в Унгенах незаконно продавал препараты, содержащие наркотические вещества, сообщает
По предварительным данным известно, что мужчина занимался торговлей запрещенных веществ прямо в аптеке.
При обысках, сотрудники полиции обнаружили вырученные за продажу деньги, психотропные препараты, а также незаполненные аптечные бланки.
Если вину мужчины докажут, ему грозит срок до 7 лет лишения свободы.