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10:53 (мск), источник: Actualitati.md

В Унгенах сотрудник аптеки продавал наркотики прямо на рабочем месте

Администратор аптеки в Унгенах незаконно продавал препараты, содержащие наркотические вещества, сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции.

По предварительным данным известно, что мужчина занимался торговлей запрещенных веществ прямо в аптеке.

При обысках, сотрудники полиции обнаружили вырученные за продажу деньги, психотропные препараты, а также незаполненные аптечные бланки.

Если вину мужчины докажут, ему грозит срок до 7 лет лишения свободы.

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