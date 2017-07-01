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11:08 (мск), источник: Publika.md

Семья Русовых не получила жильё, за которое выплатила всю сумму в оговоренные сроки

Пришел требовать обещанную квартиру, а получил побои. Кишиневец, который заплатил за жилье более 17 тысяч евро, накануне вечером попытался выяснить у администрации строительной фирмы, почему она не исполняет контрактные обязательства.

Источник: Publika.md

Однако встреча закончилась в полицейском участке.

Отца годовалого малыша Романа Русова госпитализировали с ушибом головного мозга. Он рассказал, что представители компании набросились на него неожиданно, и защититься не удалось.

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У оппонентов пострадавшего иная версия произошедшего.

«Он подошёл и начал бить нас. Всё это инсценировка. Мы сидели на стульях, он подошёл и стал наносить удары».

Среди вероятных агрессоров — и основатель стройфирмы, который так и не смог назвать срок сдачи многоэтажки в эксплуатацию.

«Есть контракт, и они должны знать, что подписывали. Сроки им известны. Это инвестиционный контракт, который предусматривает сдачу в эксплуатацию в определённый срок», — сказал учредитель строительной фирмы Иван Герниогло.

Молодая семья задумала приобрести малогабаритную квартиру прошлой осенью. Стройфирма заверила, что новое жилье будет готово до минувшей зимы. Всю сумму за квартиру взяли вперед. Но потом выяснилось, что малосемейка, которую присмотрели изначально, уже продана. Тогда фирма предложила другую, однако, уже не по 350 евро за квадратный метр, а по 550.

«На днях нашли постановление судебной инстанции от 28 сентября 2016 года, что фирма нарушила строительные нормы», — отметила супруга жертвы Алина Русова.

Фирма строила здание не с нуля, а надстраивала этажи к уже существовавшему двухэтажному дому. Жильцы согласие на это дали. Однако компания превысила площадь строения и вместо семи этажей решила добавить восемь.

Роман Русов подал заявление в полицию и намерен добиваться справедливости в суде.

Риелторы советуют желающим купить квартиру внимательно читать контракты до подписания и заверять их у нотариуса.

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