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14:15 (мск), источник: РИА "Воронеж"

СМИ: Самолет рейса «Пермь-Москва» приземлился ночью в Воронежcком аэропорту

Пассажиры провели семь часов на борту из-за непогоды в столице.

Самолет авиакомпании «S7» рейса «Пермь-Москва» совершил посадку в Воронежском аэропорту, сообщило издание Life.ru в субботу, 1 июля. Пассажиры провели семь часов на борту самолета из-за непогоды в столице.

По данным издания, пассажирам рейса не предложили воды и еды. Как сообщает портал FlightRadar24, самолет приземлился в «Домодедово» в 5:39 субботы, 1 июля. Сотрудники Воронежского аэропорта не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Из-за непогоды в столице два рейса из Воронежа в Москву задержали в пятницу, 30 июня. Самолет рейса SU 1355 должен был вылететь в 19:45. Рейс перенесли на 20:50. Рейс S7 234 назначили на 21:15. Его задержали до 23:20.

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