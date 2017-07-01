СМИ: Самолет рейса «Пермь-Москва» приземлился ночью в Воронежcком аэропорту

Самолет авиакомпании «S7» рейса «Пермь-Москва» совершил посадку в Воронежском аэропорту, сообщило издание Life.ru в субботу, 1 июля. Пассажиры провели семь часов на борту самолета из-за непогоды в столице.

По данным издания, пассажирам рейса не предложили воды и еды. Как сообщает портал FlightRadar24, самолет приземлился в «Домодедово» в 5:39 субботы, 1 июля. Сотрудники Воронежского аэропорта не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.