Центр Владивостока затопило на День города
Автомобили почти тонули, а люди убегали с праздничного концерта.
Автомобили почти тонули, а люди убегали с праздничного концерта.
Владивосток, 1 июля, PrimaMedia.
Центр Владивостока затопило вечером после неожиданного проливного дождя, который к данному моменту уже закончился. Ливень продолжался меньше часа, но успел напугать множество горожан, которые были вынуждены покинуть праздник под открытым небом на центральной площади. Автомобилистом тоже пришлось нелегко, затопило улицу Светланскую рядом с площадью, а также дорогу в районе стадиона «Динамо», сообщает ИА PrimaMedia.