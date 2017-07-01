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14:11 (мск), источник: Новый Калининград

Три калининградца украли ковш от экскаватора

Площадка находилась под охраной.

В Калининграде полицейские задержали трех местных жителей по подозрению в краже ковша от экскаватора. Об этом в субботу «Новому Калининграду.Ru» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Как выяснили полицейские, преступники вывезли деталь весом 200 килограммов на микроавтобусе, а затем сдали ее на металл. Ущерб превысил 60 тысяч рублей. Ковш был похищен с охраняемой территории. О пропаже техники сообщил директор предприятия.

Одному из задержанных 33 года, его предполагаемым подельникам 34 и 41 год соответственно. Мужчин задержали по горячим следам сотрудники патрульно-постовой службы. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание по этой статье 5 лет лишения свободы.

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