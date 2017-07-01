Три калининградца украли ковш от экскаватора
Площадка находилась под охраной.
Площадка находилась под охраной.
В Калининграде полицейские задержали трех местных жителей по подозрению в краже ковша от экскаватора. Об этом в субботу «Новому Калининграду.Ru» сообщили в
Как выяснили полицейские, преступники вывезли деталь весом 200 килограммов на микроавтобусе, а затем сдали ее на металл. Ущерб превысил 60 тысяч рублей. Ковш был похищен с охраняемой территории. О пропаже техники сообщил директор предприятия.
Одному из задержанных 33 года, его предполагаемым подельникам 34 и 41 год соответственно. Мужчин задержали по горячим следам сотрудники