Три калининградца украли ковш от экскаватора

В Калининграде полицейские задержали трех местных жителей по подозрению в краже ковша от экскаватора. Об этом в субботу «Новому Калининграду.Ru» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Как выяснили полицейские, преступники вывезли деталь весом 200 килограммов на микроавтобусе, а затем сдали ее на металл. Ущерб превысил 60 тысяч рублей. Ковш был похищен с охраняемой территории. О пропаже техники сообщил директор предприятия.