Очевидцы: В Воронеже нашли окровавленный кабриолет, который был в угоне

Автор снимков Дмитрий Титов сообщил, что когда он подошел к месту ЧП, половина машины была залита кровью, под колесами авто лежала пивная баклажка, а через дорогу стоял молодой человек в наручниках — с ним работала полиция. Что стало причиной задержания водителя, и откуда на иномарке появились следы крови, или вещества, похожего на кровь, пока неизвестно. Оперативно комментарий от пресс-службы регионального управления МВД получить не удалось.

Между тем интернет-пользователи обратили внимание, что на фотографиях изображен кабриолет, который числится в угоне. Владелец Mitsubishi Eclipse ранее писал в соцсетях, что последний раз иномарку видели в Юго-Западном районе возле института МВД. Он опубликовал снимки автомобиля и угонщика — молодого человека с татуировками на руке и шее. Всех, кто видел его и машину, просили позвонить по указанному в посте телефону. Объявление было размещено в паблике «Аварии | ДТП | Воронежа» утром 30 июня. А уже к вечеру машина нашлась.