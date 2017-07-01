В Николаеве полиция взяла штурмом квартиру вооруженных преступников

Сообщается, что 30 июня около 14:45 часов в магазине секонд-хенда неизвестные лица ранили из обреза ружья и травматического пистолета предпринимателя и забрали его сумку, где было 275 тыс. гривен и 5 тыс. долларов.

Предприниматель получил непроникающее ранение в живот, а также в кисть, что повлекло к ампутации пальца. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

После нападения вооруженные преступники попытались скрыться.

«По стечению обстоятельств неподалеку от места происшествия находились прохожие — один из них пенсионер, бывший работник правоохранительных органов, и действующие работники оперативной службы. Они не испугались нападавших, и начали их преследовать. Одного из них, который убегал на велосипеде, им удалось догнать. Другой преступник скрылся, однако сотрудники успели заметить, в какой из подъездов многоэтажки он забежал. После этого сотрудники уголовного розыска вместе с оперативниками Центрального отдела полиции, патрульными полицейскими, и представителями прокуратуры области заблокировали все входы и выходы в здание», — рассказал начальник управления уголовного розыска ГУ НП в области, полковник полиции Игорь Павлюк.

Для осуществления штурма квартиры и задержание преступника дополнительно прибыли бойцы спецподразделения полиции КОРД.

В квартире нашли обрез ружья, патроны, одежду, сумку с документами и личными вещами, которую злоумышленники вырвали у пострадавшего.

Сейчас двое мужчин, 48-ми и 50-ти лет, задержаны. Следователями проводится расследование уголовного производства, начатого по ч.4 ст. 187 УК Украины (разбой). Им грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Также решается вопрос об объявлении им о подозрении и готовится ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде ареста.

В полиции отметили, что есть основания полагать, что задержанные мужчины являются теми же преступниками, которые недавно совершили вооруженное нападение на магазин секонд-хенда на пр. Центральном.