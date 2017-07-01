В Коломые в суде избили священника Благовещенского храма

29 июня 2017 в Коломыйском районном суде состоялось рассмотрение дела относительно бездеятельности милиции и противоправных действий участников рейдерского захвата храма Украинской Православной Церкви на Праздник Троицы, — сообщается на сайте УПЦ, передают «Украинские новости».
Судом было вынесено решение, согласно которому жалобу общества Благовещенского храма удовлетворили. Однако, в ходе судебного разбирательства представители УГКЦ, организаций «Правый сектор» и «Черная сотня» вели себя агрессивно и применили физическую силу по отношению к прихожанам церкви.
Как отмечают в епархии, в государственном учреждении и в присутствии представителей полиции в адрес прихожан Благовещенского храма постоянно звучали оскорбления и угрозы физической расправы. В частности, когда присутствующие на заседании православные верующие снимали на видео угрозы и попытки давления со стороны
Во время судебного заседания православные верующие не раз просили представителей полиции, находившихся в здании суда, вмешаться в ситуацию, на что начальник полиции отвечал отказом, аргументируя тем, что это возможно только по просьбе судьи.
Также после судебного заседания в помещении суда был избит священник Благовещенского храма прот. Виталий Димнич.
В епархии сообщают, что «все без исключения незаконные действия органов государственной власти, местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, священнослужителей
Напомним, 4 июня в Коломые возник конфликт между верующими Украинской