В Коломые в суде избили священника Благовещенского храма

29 июня 2017 в Коломыйском районном суде состоялось рассмотрение дела относительно бездеятельности милиции и противоправных действий участников рейдерского захвата храма Украинской Православной Церкви на Праздник Троицы, — сообщается на сайте УПЦ, передают «Украинские новости».

Судом было вынесено решение, согласно которому жалобу общества Благовещенского храма удовлетворили. Однако, в ходе судебного разбирательства представители УГКЦ, организаций «Правый сектор» и «Черная сотня» вели себя агрессивно и применили физическую силу по отношению к прихожанам церкви.

Как отмечают в епархии, в государственном учреждении и в присутствии представителей полиции в адрес прихожан Благовещенского храма постоянно звучали оскорбления и угрозы физической расправы. В частности, когда присутствующие на заседании православные верующие снимали на видео угрозы и попытки давления со стороны греко-католических священников и их сторонников, в адрес двух прихожан была применена физическая сила, что начальник полиции Остап Билейчук совсем не отреагировал.

Во время судебного заседания православные верующие не раз просили представителей полиции, находившихся в здании суда, вмешаться в ситуацию, на что начальник полиции отвечал отказом, аргументируя тем, что это возможно только по просьбе судьи.

Также после судебного заседания в помещении суда был избит священник Благовещенского храма прот. Виталий Димнич.

В епархии сообщают, что «все без исключения незаконные действия органов государственной власти, местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, священнослужителей Коломыйско-Черновицкой епархии УГКЦ и их сторонников будут оспариваться в установленном законом порядке. Несмотря на любые их действия, давление, угрозы прихожане Благовещенского храма не намерены отказываться от своей веры и продолжать стоять за православное вероисповедание и свой храм».