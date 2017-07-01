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14:29 (мск), источник: ТАСС

Трое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Красноярском крае

Все пострадавшие доставлены в больницу.

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали в субботу при столкновении иномарки с грузовиком на федеральной трассе «Енисей» в Красноярском крае, сообщается на сайте регионального управления МВД.

«На 508 километре трассы М-54 “Енисей” произошло столкновение иномарки и большегрузного автомобиля. По предварительным данным, в условиях дождя и мокрой трассы водитель Chevrolet, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил грузовой автомобиль, в результате чего произошло столкновение. Травмы получили 35-летний водитель и пять пассажиров (иномарки — прим. ТАСС), в том числе трое детей — восьми месяцев, полутора и шести лет», — говорится в сообщении.

Все пострадавшие доставлены в больницу. В ведомстве уточнили, что в легковом автомобиле находились жители Красноярска, возвращавшиеся домой после отдыха. Водитель и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, дети шести и полутора лет находились в детских удерживающих устройствах, а восьмимесячный ребенок был в руках у матери.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

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