На воронежской трассе столкнулись ВАЗ и КамАЗ: погибли два молодых человека

По предварительным данным, смертельная авария произошла в 23 часа 30 минут 30 июня. В это время 28-летний водитель ВАЗа-2110 двигался по трассе М-4 «Дон» в районе села Русская Буйловка. Проезжая 648 километр автодороги, он выехал на встречную полосу и врезался в двигавшийся по ней КамАЗ под управлением 22-летнего жителя Верхнемамонского района.

— В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и его пассажир, 27-летний житель Волгоградской области, от полученных травм скончались на месте происшествия. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.