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15:22 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе девушка похитила волосы из салона красоты

В Советском районе Уфы оперативники задержали 19-летнюю девушку, которая похитила шесть прядей натуральных волос из салона красоты. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Как выяснилось, юная жительница Калининского района столицы сначала просто рассматривала на витрине образцы прядей натуральных волос, а когда сотрудница салона отвлеклась, то она быстро взяла шесть приглянувшихся прядей волос и спешно вышла из помещения.

Девушка оказалась довольно предприимчивой. Она успела продать украденные волосы и уже улетела из Уфы. Оперативники задержали ее, когда девушка прилетела обратно в башкирскую столицу.

Возбуждено уголовное дело о краже. Ведется следствие.

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