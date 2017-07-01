В Уфе девушка похитила волосы из салона красоты
В Советском районе Уфы оперативники задержали 19-летнюю девушку, которая похитила шесть прядей натуральных волос из салона красоты. Об этом сообщили в
В Советском районе Уфы оперативники задержали 19-летнюю девушку, которая похитила шесть прядей натуральных волос из салона красоты. Об этом сообщили в
Как выяснилось, юная жительница Калининского района столицы сначала просто рассматривала на витрине образцы прядей натуральных волос, а когда сотрудница салона отвлеклась, то она быстро взяла шесть приглянувшихся прядей волос и спешно вышла из помещения.
Девушка оказалась довольно предприимчивой. Она успела продать украденные волосы и уже улетела из Уфы. Оперативники задержали ее, когда девушка прилетела обратно в башкирскую столицу.
Возбуждено уголовное дело о краже. Ведется следствие.