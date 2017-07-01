Прокуратура близка к раскрытию убийства Вороненкова, заявили в Киеве

Ранее Генпрокуратура Украины заявила о задержании 36-летнего жителя Павлограда Днепропетровской области по подозрению в причастности к убийству Вороненкова. Суд арестовал его на два месяца без права внесения залога.

Киев может предоставить РФ информацию по делу об убийстве Вороненкова

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники.

«Мы близки к раскрытию этого дела, и это совсем другая линия», — сказал Луценко в интервью проекту «Радио Свобода». Подробностей расследования он не привел.

Он также заявил, что не склонен соединять дело Вороненкова с гибелью сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины полковника Максима Шаповала.

Сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины полковник Шаповал погиб во вторник в Киеве в результате взрыва автомобиля. Возбуждено дело по статье «теракт», расследованием занимается военная прокуратура Украины. Ранее в Нацполиции заявили, что взрывное устройство было заложено в нижней части автомобиля.