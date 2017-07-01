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15:43 (мск), источник: РИА Новости

Прокуратура близка к раскрытию убийства Вороненкова, заявили в Киеве

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что прокуратура близка к раскрытию дела об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Источник: РИА Новости

Ранее Генпрокуратура Украины заявила о задержании 36-летнего жителя Павлограда Днепропетровской области по подозрению в причастности к убийству Вороненкова. Суд арестовал его на два месяца без права внесения залога.

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Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники.

«Мы близки к раскрытию этого дела, и это совсем другая линия», — сказал Луценко в интервью проекту «Радио Свобода». Подробностей расследования он не привел.

Он также заявил, что не склонен соединять дело Вороненкова с гибелью сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины полковника Максима Шаповала.

Сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины полковник Шаповал погиб во вторник в Киеве в результате взрыва автомобиля. Возбуждено дело по статье «теракт», расследованием занимается военная прокуратура Украины. Ранее в Нацполиции заявили, что взрывное устройство было заложено в нижней части автомобиля.

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В Киеве убили бывшего депутата Госдумы ВороненковаВ Киеве застрелили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Из России на Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их якобы заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.

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