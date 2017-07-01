В результате стрельбы в ночном клубе Арканзаса ранены 17 человек
По меньшей мере 17 человек ранены во время стрельбы в ночном клубе в городе
По меньшей мере 17 человек ранены во время стрельбы в ночном клубе в городе
В результате произошедшего никто не погиб. Уточняется, что один из раненных находился в критическом состоянии, однако медикам удалось его стабилизировать. Остальные получили не опасные для жизни повреждения. Отмечается, что самому младшему из пострадавших 16 лет.
Личность человека, открывшего стрельбу, не установлена.
Полицейское управление города в своем Twitter заявило, что причиной стрельбы стал конфликт между посетителями заведения, и случившееся не связано с терроризмом.
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