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16:05 (мск), источник: Lenta.Ru

В результате стрельбы в ночном клубе Арканзаса ранены 17 человек

По меньшей мере 17 человек ранены во время стрельбы в ночном клубе в городе Литтл-Рок (США, штат Арканзас). Еще несколько посетителей получили травмы, пытаясь покинуть помещение. Об этом в субботу, 1 июля, сообщает Fox News.

Источник: AP 2017

В результате произошедшего никто не погиб. Уточняется, что один из раненных находился в критическом состоянии, однако медикам удалось его стабилизировать. Остальные получили не опасные для жизни повреждения. Отмечается, что самому младшему из пострадавших 16 лет.

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Личность человека, открывшего стрельбу, не установлена.

Полицейское управление города в своем Twitter заявило, что причиной стрельбы стал конфликт между посетителями заведения, и случившееся не связано с терроризмом.

В ночь на 12 июня 2016 года этнический афганец Омар Матин ворвался в гей-клуб Pulse (Орландо, штат Флорида), запер помещение и начал расстреливать посетителей. Через несколько часов полиция ликвидировала террориста и освободила выживших. В результате атаки погибли 50 человек (включая Матина), 53 были ранены. Этот случай стал крупнейшим в истории США терактом с применением огнестрельного оружия.

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