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15:31 (мск), источник: Новости Воронежа

Пожар в частном доме Воронежа десятки спасателей тушили почти 3 часа

ЧП произошло в Левобережном районе.

Поздно вечером в пятницу, 30 июня, в Воронеже загорелся частный дом на улице Великого Октября. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 22:34.

Жилой дом был полностью объят пламенем. Огонь выехали тушить сразу 8 пожарных отделений. Десятки спасателей почти три часа боролись с пламенем. Потушить пламя удалось лишь в 01:13 субботы, 1 июля.

«В результате пожара уничтожен огнем жилой дом 13 на 10 метров, — сообщают в региональном МЧС. — Причина возгорания устанавливается».

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Пожар в частном доме Воронежа десятки спасателей тушили почти 3 часа
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