Пожар в частном доме Воронежа десятки спасателей тушили почти 3 часа
ЧП произошло в Левобережном районе.
ЧП произошло в Левобережном районе.
Поздно вечером в пятницу, 30 июня, в Воронеже загорелся частный дом на улице Великого Октября. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 22:34.
Жилой дом был полностью объят пламенем. Огонь выехали тушить сразу 8 пожарных отделений. Десятки спасателей почти три часа боролись с пламенем. Потушить пламя удалось лишь в 01:13 субботы, 1 июля.
«В результате пожара уничтожен огнем жилой дом 13 на 10 метров, — сообщают в региональном МЧС. — Причина возгорания устанавливается».