В Ростове-на-Дону упала часть башенного крана, двое рабочих погибли

«В Советский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Ростовской области поступило сообщение о гибели рабочих на одной из строительных площадок, расположенных по улице Шаповалова в Ростове-на-Дону. По данному факту проводится доследственная проверка», — сообщила Гагалаева.

По предварительным данным, на строительном объекте произошло обрушение части башенного крана. В результате полученных телесных повреждений двое рабочих 1983 и 1977 годов рождения скончались на месте происшествия. Еще один рабочий доставлен в больницу. В настоящее время на месте ЧП работают следователи СК РФ. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки.