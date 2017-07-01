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15:41 (мск), источник: РИА Новости

В Самаре инспектор ГИБДД попросил пробурить скважину в качестве взятки

САМАРА, 1 июл — РИА Новости. Сотрудник ГИБДД в Самаре подозревается в получении взятки, предположительно, он попросил взяткодателя пробурить скважину на своем участке, сообщает СУСК по региону.

«По версии следствия, в апреле 2017 года подозреваемый получил от гражданина взятку в виде денег в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, взяткодатель безвозмездно должен был пробурить скважину стоимостью 435 тысяч рублей на земельном участке подозреваемого», — говорится в сообщении.

В СК отметили, что инспектор пообещал не привлекать мужчину к административной ответственности по статье 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог или других дорожных сооружений».

Следователи возбудили уголовное дело в отношении инспектора ОГИБДД УМВД России по городу Самаре по части 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

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