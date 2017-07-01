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16:15 (мск), источник: Калининград.Ru

Очевидцы: В центре Калининграда «Форд» врезался в полицейскую машину

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Днём в субботу, 1 июля, в Калининграде произошло ДТП с участием служебного автомобиля. Как сообщают очевидцы, полицейская машина разворачивалась на улице Черняховского в районе торгового центра «Кловер». В этот момент в неё въехал автомобиль марки «Форд».

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Выясняются все обстоятельства происшествия.

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