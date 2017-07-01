Очевидцы: В центре Калининграда «Форд» врезался в полицейскую машину

Днём в субботу, 1 июля, в Калининграде произошло ДТП с участием служебного автомобиля. Как сообщают очевидцы, полицейская машина разворачивалась на улице Черняховского в районе торгового центра «Кловер». В этот момент в неё въехал автомобиль марки «Форд».

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Выясняются все обстоятельства происшествия.