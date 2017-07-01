В Москве «Сапсан» сбил двух человек, переходивших пути в неположенном месте

«Скоростной поезд “Сапсан” смертельно травмировал мужчину и женщину, которые переходили железнодорожные пути в неположенном месте возле станции Крюково», — сказал собеседник агентства.
По его словам, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Пресс-служба Московского межрегионального СУ на транспорте сообщила о начале доследственной проверки. «Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.