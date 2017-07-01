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16:17 (мск), источник: РИА Новости

В Москве «Сапсан» сбил двух человек, переходивших пути в неположенном месте

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Скоростной поезд «Сапсан» сбил насмерть мужчину и женщину, переходивших железнодорожные пути в неположенном месте возле станции Крюково в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления МВД на транспорте по ЦФО.

Источник: РИА Новости

«Скоростной поезд “Сапсан” смертельно травмировал мужчину и женщину, которые переходили железнодорожные пути в неположенном месте возле станции Крюково», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Пресс-служба Московского межрегионального СУ на транспорте сообщила о начале доследственной проверки. «Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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