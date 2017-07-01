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16:24 (мск), источник: Pro Город Самара

В Тольятти из маршрутки на полном ходу выпала пассажирка

Вчера, 30 июня, в сети появилось видео того, как из тольяттинской маршрутки при движении на проезжую часть выпала девушка. Инцидент произошел около Аэрохолла.

Ролик опубликовали в группе «Происшествия Тольятти».

«Из маршрутки (номер установить не удалось) на ул. Мира выпала (?) или помогли выйти заранее девушке», — говорится в описании к видео.

На записи видно, что, когда пассажирка выпала из микроавтобуса, водитель лишь немного притормозил возле обочины, а потом поехал дальше. Девушка осталась лежать на дороге, но, видимо, пострадавшей она себя не чувствовала, поэтому вскоре встала, отряхнулась и ушла. Что стало причиной инцидента, пока не известно.

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