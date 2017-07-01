В Тольятти из маршрутки на полном ходу выпала пассажирка

«Из маршрутки (номер установить не удалось) на ул. Мира выпала (?) или помогли выйти заранее девушке», — говорится в описании к видео.

На записи видно, что, когда пассажирка выпала из микроавтобуса, водитель лишь немного притормозил возле обочины, а потом поехал дальше. Девушка осталась лежать на дороге, но, видимо, пострадавшей она себя не чувствовала, поэтому вскоре встала, отряхнулась и ушла. Что стало причиной инцидента, пока не известно.