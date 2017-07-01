Спасатели ликвидировали пожар в зоне Чернобыльской АЭС
Спасатели полностью ликвидировали лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщает в субботу Госслужба Украины по ЧС.
Спасатели полностью ликвидировали лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщает в субботу Госслужба Украины по ЧС.
«Благодаря комплексному применению наземных и воздушных сил в 13.25 1 июля пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.
В четверг днем в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, по предварительным данным, во время технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание остатков древесины и лесной подстилки.