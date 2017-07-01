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16:29 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

ДТП под Николаевом: один человек погиб, трое ранены

Согласно информации, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Скания» от полученных травм погиб на месте, водители автомобилей КамАЗ получили травмы.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. На 78 км автодороги Р-06 «Ульяновка — Николаев» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 4 грузовых автомобилей, в результате которого один человек погиб, еще трое получили травмы, и было перекрыто движение для всех видов транспортных средств.

Как сообщили в управлении превентивной деятельности ГУНП Украины в Николаевской области, авария произошла 1 июля в 04.10 в районе с. Мигия Первомайского района Николаевской области.

По данным ведомства, водитель автомобиля КамАЗ, двигаясь со стороны Николаева в направлении Первомайска, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где допустил боковое столкновение с автомобилем «Скания», после чего продолжил движение, в ходе которого перевернулся на левую сторону и столкнулся с автомобилем КамАЗ, в результате чего зерно рассыпалось на проезжую часть. Автомобиль «Скания» также продолжил движение и допустил боковое столкновение с грузовым автомобилем «Мерседес Бенц» 811.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля “Скания” от полученных травм погиб на месте, водители автомобилей КамАЗ получили травмы», — сообщили в полиции.

«По состоянию на 8:00 45 минут движение транспортных средств полностью возобновлено», — сообщили позже в полиции.

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