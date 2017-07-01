ДТП под Николаевом: один человек погиб, трое ранены
Согласно информации, в результате
Согласно информации, в результате
КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. На 78 км автодороги Р-06 «Ульяновка — Николаев» произошло
Как сообщили в управлении превентивной деятельности ГУНП Украины в Николаевской области, авария произошла 1 июля в 04.10 в районе с. Мигия Первомайского района Николаевской области.
По данным ведомства, водитель автомобиля КамАЗ, двигаясь со стороны Николаева в направлении Первомайска, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где допустил боковое столкновение с автомобилем «Скания», после чего продолжил движение, в ходе которого перевернулся на левую сторону и столкнулся с автомобилем КамАЗ, в результате чего зерно рассыпалось на проезжую часть. Автомобиль «Скания» также продолжил движение и допустил боковое столкновение с грузовым автомобилем «Мерседес Бенц» 811.
«В результате
«По состоянию на 8:00 45 минут движение транспортных средств полностью возобновлено», — сообщили позже в полиции.