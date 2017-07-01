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17:02 (мск), источник: Tengrinews

Рабочий погиб на стройке рядом с ТРЦ в Алматы

Рабочий погиб на стройке ТОО «И-Курдас» возле торгового центра «Апорт», передает корреспондент Tengrinews.kz. Эту информацию подтвердили в ДЧС Алматинской области.

Источник: Tengrinews

Как сообщили в ведомстве, об инциденте стало известно в 16.50.

«Поступила информация о том, что на территории строительного объекта ТОО “И-Курдас” возле торгового центра “Апорт” по неосторожности упали с кровли два молодых человека 1991 и 1992 годов рождения. Молодой человек 1991 года рождения скончался на месте происшествия», — прокомментировали в ДЧС.

Сообщается, что мужчина 1992 года рождения с различными повреждениями был доставлен в городскую клиническую больницу в Калкамане.

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