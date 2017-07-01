Число пострадавших при стрельбе в ночном клубе в США возросло до 28

Ранее телеканал Fox News сообщил о стрельбе в клубе Power Lounge, произошедшей в субботу ночью по местному времени.

В результате стрельбы в ночном клубе Арканзаса ранены 17 человек

Полиция считает, что инцидент произошел после возникшей в ночном клубе перепалки и не связывает его с терроризмом.

Правоохранители города Литл-Рок сообщили, что из 28 раненых три человека пострадали по другим причинам. «В данный момент предполагается, что все выживут», — написала полиция на своей странице в Twitter.

Ранее СМИ сообщали, что по меньшей мере один человек находится в критическом состоянии. После полиция уточнила, что его состояние оценивается как стабильное.