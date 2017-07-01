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20:48 (мск), источник: РИА Новости

Число пострадавших при стрельбе в ночном клубе в США возросло до 28

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Двадцать восемь человек пострадали при стрельбе в клубе города Литл-Рок в штате Арканзас в США, из них 25 человек получили огнестрельные ранения, сообщили правоохранители.

Источник: AP 2017

Ранее телеканал Fox News сообщил о стрельбе в клубе Power Lounge, произошедшей в субботу ночью по местному времени.

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Полиция считает, что инцидент произошел после возникшей в ночном клубе перепалки и не связывает его с терроризмом.

Правоохранители города Литл-Рок сообщили, что из 28 раненых три человека пострадали по другим причинам. «В данный момент предполагается, что все выживут», — написала полиция на своей странице в Twitter.

Ранее СМИ сообщали, что по меньшей мере один человек находится в критическом состоянии. После полиция уточнила, что его состояние оценивается как стабильное.

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