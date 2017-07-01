Число пострадавших при стрельбе в ночном клубе в США возросло до 28
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Двадцать восемь человек пострадали при стрельбе в клубе города
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Двадцать восемь человек пострадали при стрельбе в клубе города
Ранее телеканал Fox News сообщил о стрельбе в клубе Power Lounge, произошедшей в субботу ночью по местному времени.
Полиция считает, что инцидент произошел после возникшей в ночном клубе перепалки и не связывает его с терроризмом.
Правоохранители города
Ранее СМИ сообщали, что по меньшей мере один человек находится в критическом состоянии. После полиция уточнила, что его состояние оценивается как стабильное.