Первая жертва дождя: в Киеве произошло ДТП со смертельным исходом

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. В субботу, 1 июля, в результате урагана, который пронесся столицей, произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

«Первая жертва дождя. Работают медики и спасатели ГосЧС. Один труп. Женщина в реанимации», — сообщил журналист Влад Антонов на своей странице в Facebook.

Смертельное ДТП произошло в Киеве на Окружной/Газопроводной. Сообщается, что столкнулись кроссовер и грузовик. На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.

Одной из причин заноса авто мог быть дождь.