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20:30 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Первая жертва дождя: в Киеве произошло ДТП со смертельным исходом

Согласно информации, столкнулись кроссовер и грузовик. На месте работает полиция и оперативно-следственная группа. Одной из причин заноса авто мог стать дождь.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. В субботу, 1 июля, в результате урагана, который пронесся столицей, произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

«Первая жертва дождя. Работают медики и спасатели ГосЧС. Один труп. Женщина в реанимации», — сообщил журналист Влад Антонов на своей странице в Facebook.

Смертельное ДТП произошло в Киеве на Окружной/Газопроводной. Сообщается, что столкнулись кроссовер и грузовик. На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.

Одной из причин заноса авто мог быть дождь.

Ранее пресс-служба ГосЧС со ссылкой на Укргидрометцентр сообщила, что до конца суток в столице ожидается гроза и штормовой ветер до 15−20 м/с.

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