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08:16 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге иномарка наехала на мальчика: ребенок в реанимации

1 июля в 17.55 напротив дома № 63 по улице Амундсена водитель «Сузуки Гранд Витара» сбил 12-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть дороги на запрещающий красный сигнал светофора, сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

В результате наезда мальчик с тяжелой травмой головы с места происшествия доставлен в лечебное учреждение. В настоящее время он находится в реанимации.

Как пояснил сотрудникам ГИБДД 49-летний водитель иномарки, ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть дороги, поэтому наезда избежать не удалось.

Госавтоинспекция обращается к родителям с требованием обучать детей умению ориентироваться в дорожной ситуации.

«Учите своих детей правилам безопасного перехода проезжей части дороги. Объясняйте ребенку, что остановить автомобиль сразу — невозможно. Запретите детям переходить дорогу на запрещающий красный сигнал светофора и в неустановленном месте — это опасно!» — отметили в ГИБДД.

Обстоятельства данного происшествия будут выяснены в ходе дознания.

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