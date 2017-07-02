В Екатеринбурге иномарка наехала на мальчика: ребенок в реанимации

В результате наезда мальчик с тяжелой травмой головы с места происшествия доставлен в лечебное учреждение. В настоящее время он находится в реанимации.

Как пояснил сотрудникам ГИБДД 49-летний водитель иномарки, ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть дороги, поэтому наезда избежать не удалось.

Госавтоинспекция обращается к родителям с требованием обучать детей умению ориентироваться в дорожной ситуации.

«Учите своих детей правилам безопасного перехода проезжей части дороги. Объясняйте ребенку, что остановить автомобиль сразу — невозможно. Запретите детям переходить дорогу на запрещающий красный сигнал светофора и в неустановленном месте — это опасно!» — отметили в ГИБДД.

Обстоятельства данного происшествия будут выяснены в ходе дознания.