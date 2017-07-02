В Татарстане в ДТП с автобусом погибли семь человек

«В 00.40 мск 2 июля поступило сообщение о том, что в девяти километрах от города Заинск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля “КамАЗ” и пассажирского автобуса “Неоплан”, с опрокидыванием автобуса на проезжей части с последующим возгоранием», — говорится в сообщении.

Автобус следовал по маршруту Самара-Ижевск. По предварительной информации МЧС, пострадали 11 человек и погибли семь человек.

Автобус следовал по маршруту Самара-Ижевск. По предварительной информации МЧС, пострадали 11 человек и погибли семь человек.

Все пострадавшие направлены в центральную районную больницу Заинского района.

Возгорание автобуса и грузового автомобиля было ликвидировано в 01.17 мск.

МЧС добавляет, что в Казани в готовности находятся вертолет Ми-8 МЧС России и вертолёт «Ансат» центра медицины катастроф минздрава Татарстана с медицинскими модулями для эвакуации пострадавших.

Всего привлекаются 35 человек и 10 единиц техники.